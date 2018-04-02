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GÜNCELLEME - Nijerya'da Boko Haram saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 19:26 | Son Güncelleme

Boko Haram'ın Borno eyaletinde düzenlediği intihar saldırılarında 18 sivil öldü, 83 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği 2 intihar saldırısında 18 sivilin hayatını kaybettiği, 83 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nijerya ordusundan Albay Onyema Nwachukwu, yaptığı açıklamada, dün gece ülkenin Borno eyaletine bağlı Bale-Shuwa ve Bale-Kura bölgelerinde 7 intihar eylemcisinin saldırı düzenlediğini belirtti.

Nwachukwu, saldırılarda 18 sivilin yaşamını yitirdiğini, 83 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Bölgede saldırlardan sonra güvenlik güçleri ve örgüt üyeleri arasında çatışma çıktığını belirten Nwachukwu, çatışmada 6 teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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