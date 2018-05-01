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GÜNCELLEME - Nijerya'da camiye intihar saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 20:46 | Son Güncelleme

Adamawa eyaletinde bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 42 kişi öldü, 68 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın doğusundaki bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 42 kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölge Polis Sözcüsü Othman Abubakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adamawa eyaletine bağlı Yan Gwajo bölgesinde, öğlen namazı sırasında 2 intihar eylemcisinin saldırı düzenlediğini belirtti.

Abubakar, saldırılarda 42 kişinin öldüğünü ve 68 kişinin yaralandığını ifade etti.

Arama kurtarma çalışanı Sani Kakale ise gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye getirilenlerin çoğunun ağır yaralandığını belirterek, ölenlerin sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini vurguladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede etkin durumda olan terör örgütü Boko Haram'dan şüpheleniliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından, 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
cami intihar saldırısı nijerya

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