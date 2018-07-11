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GÜNCELLEME - Nijerya'da şiddetli fırtına nedeniyle tekne battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 01:35 | Son Güncelleme

Teknede bulunan 30 kişiden 8'i kurtarıldı, 7 kişinin cesetlerine ulaşıldı - 15 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde 30 kişiyi taşıyan bir teknenin Bafarawa Nehri'nde battığı bildirildi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Sokoto Koordinatörü İbrahim Dingyadi, yaptığı açıklamada, Sokoto eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 30 kişiyi taşıyan bir teknenin battığını duyurdu.

Dingyadi, kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarında 8 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin cesetlerinin bulunduğunu, 15 kişiden ise hala haber alınamadığını kaydetti.

Kurtarılanların hastaneye sevk edildiğini aktaran Dingyadi, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya Sema tekne kazası

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