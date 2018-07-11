GÜNCELLEME - Nijerya'da şiddetli fırtına nedeniyle tekne battı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde 30 kişiyi taşıyan bir teknenin Bafarawa Nehri'nde battığı bildirildi.
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Sokoto Koordinatörü İbrahim Dingyadi, yaptığı açıklamada, Sokoto eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 30 kişiyi taşıyan bir teknenin battığını duyurdu.
Dingyadi, kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarında 8 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin cesetlerinin bulunduğunu, 15 kişiden ise hala haber alınamadığını kaydetti.
Kurtarılanların hastaneye sevk edildiğini aktaran Dingyadi, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.
Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi
Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!
Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti
BİM kendini aştı: Şimdi de 499 TL’ye akıllı telefon satacak!
CHP'yi karıştıran 'Erdoğan' paylaşımı!
Düğününde tokatlar havada uçuştu!
Maduro hızını alamadı: Boğaz'dan Karayip Denizi'ne ulaşacağız
CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler
Yağ bezesi sandı, içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Doğum yapan ilk erkekti! Son hali şoke etti
İyi bir cinsellik için köye gidin!
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum