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GÜNCELLEME - Nikaragua'daki gösterilerde 15 kişi yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 00:02 | Son Güncelleme

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MANAGUA (AA) - Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da düzenlenen gösterilerde 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı nisan ayında başlayan ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan gösteriler devam ediyor.

"Daha fazla demokratik hak" ve "Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın istifasını" talep eden öğrencilerin gösterilerine, ülkede dün kutlanan "Anneler Günü" yürüyüşleri de eklendi.

Daha önceki protestolarda hayatını kaybedenlerin annelerinin liderliğinde düzenlenen dünkü Anneler Günü yürüyüşlerinden bazılarında, kalabalığın içinde ateş açıldığı kaydedildi.

Nikaragua İnsan Hakları Merkezi, bazı üyelerinin de katıldığı barışçıl yürüyüşlerde, "hükümete sadık baskıcı polis" tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdüğü saldırılarda en az 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ulusal polis komutan muavini Francisco Diaz, ülke genelinde 15 kişinin öldüğünü duyurdu ve saldırılardan "suç çetelerini" sorumlu tuttu.

Dışişleri Bakanı Denis Moncada ise şiddet olaylarının muhalif siyasi gruplar tarafından çıkarıldığını belirterek, "Hükümet, bu şiddetle ilgili hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir." açıklamasında bulundu.

Nisan ayında başlayan gösterilerde güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar en az 80 kişi yaşamını yitirmiş, 900 kişi de yaralanmıştı.

Devam eden gösteriler, Ortega iktidarında Nikaragua'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak gösteriliyor.

Devlet Başkanı Ortega, göstericiler arasına suçlular ve çete üyelerinin sızdığını savunuyor. Muhalif aktivistler ise Ortega'yı halkı baskı altında tutmakla suçluyor.

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gösteriler Nikaragua

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