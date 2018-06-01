GÜNCELLEME - Nikaragua'daki gösterilerde 15 kişi yaşamını yitirdi

MANAGUA (AA) - Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da düzenlenen gösterilerde 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı nisan ayında başlayan ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan gösteriler devam ediyor.

"Daha fazla demokratik hak" ve "Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın istifasını" talep eden öğrencilerin gösterilerine, ülkede dün kutlanan "Anneler Günü" yürüyüşleri de eklendi.

Daha önceki protestolarda hayatını kaybedenlerin annelerinin liderliğinde düzenlenen dünkü Anneler Günü yürüyüşlerinden bazılarında, kalabalığın içinde ateş açıldığı kaydedildi.

Nikaragua İnsan Hakları Merkezi, bazı üyelerinin de katıldığı barışçıl yürüyüşlerde, "hükümete sadık baskıcı polis" tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdüğü saldırılarda en az 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ulusal polis komutan muavini Francisco Diaz, ülke genelinde 15 kişinin öldüğünü duyurdu ve saldırılardan "suç çetelerini" sorumlu tuttu.

Dışişleri Bakanı Denis Moncada ise şiddet olaylarının muhalif siyasi gruplar tarafından çıkarıldığını belirterek, "Hükümet, bu şiddetle ilgili hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir." açıklamasında bulundu.