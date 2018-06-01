GÜNCELLEME - Nikaragua'daki gösterilerde 15 kişi yaşamını yitirdi

MANAGUA (AA) - Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da düzenlenen gösterilerde 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı nisan ayında başlayan ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan gösteriler devam ediyor.
"Daha fazla demokratik hak" ve "Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın istifasını" talep eden öğrencilerin gösterilerine, ülkede dün kutlanan "Anneler Günü" yürüyüşleri de eklendi.
Daha önceki protestolarda hayatını kaybedenlerin annelerinin liderliğinde düzenlenen dünkü Anneler Günü yürüyüşlerinden bazılarında, kalabalığın içinde ateş açıldığı kaydedildi.
Nikaragua İnsan Hakları Merkezi, bazı üyelerinin de katıldığı barışçıl yürüyüşlerde, "hükümete sadık baskıcı polis" tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdüğü saldırılarda en az 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Ulusal polis komutan muavini Francisco Diaz, ülke genelinde 15 kişinin öldüğünü duyurdu ve saldırılardan "suç çetelerini" sorumlu tuttu.
Dışişleri Bakanı Denis Moncada ise şiddet olaylarının muhalif siyasi gruplar tarafından çıkarıldığını belirterek, "Hükümet, bu şiddetle ilgili hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir." açıklamasında bulundu.
Nisan ayında başlayan gösterilerde güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar en az 80 kişi yaşamını yitirmiş, 900 kişi de yaralanmıştı.
Devam eden gösteriler, Ortega iktidarında Nikaragua'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak gösteriliyor.
Devlet Başkanı Ortega, göstericiler arasına suçlular ve çete üyelerinin sızdığını savunuyor. Muhalif aktivistler ise Ortega'yı halkı baskı altında tutmakla suçluyor.
Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...
NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)
AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı
Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı
Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman gazeteci Tim Sebastian arasında gerginlik
Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı
İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum