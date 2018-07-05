GÜNCELLEME - Oğlu defnedildikten 3 saat sonra hayatını kaybetti

Bolu'da, trafik kazasında ölen oğlunun cenazesinden 3 saat sonra kalp krizi geçirerek vefat eden anne, oğlunun yanına defnedildi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampalarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ersin Yıldız'ın cenazesi, memleketi Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Akıncılar köyünde, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Gelecek hafta askere gideceği öğrenilen Ersin Yıldız’ın annesi Behiye Yıldız (53) ise oğlunun ölüm haberini alınca fenalaştı.

Sağlık ekiplerinin desteği ile ayakta durabilen anne Yıldız, oğlu toprağa verildikten yaklaşık 3 saat sonra yeniden rahatsızlandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Yıldız, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Anne Yıldız'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Akıncılar köyüne getirildikten sonra, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından oğlunun yanına defnedildi.

-Olay

Uğur Özcan idaresindeki 14 KR 749 plakalı kamyonet, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeşilyayla mevkisinde, önünde seyreden Halil Karakoca idaresindeki 68 NH 648 plakalı tıra arkadan çarpmış, kazada kamyonet sürücüsü Özcan ve yanında bulunan Ersin Yıldız araçta sıkışmıştı.

Yıldız, olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

