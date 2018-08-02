GÜNCELLEME - Öğrenci yurdunda yangın

İSTANBUL (AA) - Fatih’te 4 katlı özel bir erkek öğrenci yurdunda tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cerrahpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve erkek öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı binanın en üst katında tadilat çalışması sırasında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sırasında yaz okulu nedeniyle yurtta kaldıkları öğrenilen 3 öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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