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GÜNCELLEME - Öğrenci yurdunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 12:19 | Son Güncelleme

Fatih’te özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü AYRINTILAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Fatih’te 4 katlı özel bir erkek öğrenci yurdunda tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cerrahpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve erkek öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı binanın en üst katında tadilat çalışması sırasında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sırasında yaz okulu nedeniyle yurtta kaldıkları öğrenilen 3 öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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