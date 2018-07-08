GÜNCELLEME - Öldürdüğü sevgilisinin cenaze işlemleri sırasında yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uzun süredir birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen ve cenaze işlemleri sırasında hastaneye gelince yakalanan kadın tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki gün önce Karasu'yun Aziziye Mahallesi'nde tartıştığı Murat E'yi (42) kesici aletle öldüren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin, maktulün uzun süredir birlikte yaşadığı sevgilisi H.D. (32) olduğunu belirledi.
Polis ekipleri, yakalama çalışmalarını sürdürürken, zanlı H.D. cenaze işlemleri sırasında hastaneye gelince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Karasu Adliyesi'ne sevk edilen H.D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiası
Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu
Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu
İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum