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GÜNCELLEME - Öldürdüğü sevgilisinin cenaze işlemleri sırasında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 22:14 | Son Güncelleme

Karasu ilçesinde uzun süredir birlikte yaşadığı kişiyi kesici aletle öldürdüğü iddiasıyla aranan ve cenaze işlemleri sırasında hastaneye gelince gözaltına alınan kadın tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uzun süredir birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen ve cenaze işlemleri sırasında hastaneye gelince yakalanan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki gün önce Karasu'yun Aziziye Mahallesi'nde tartıştığı Murat E'yi (42) kesici aletle öldüren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin, maktulün uzun süredir birlikte yaşadığı sevgilisi H.D. (32) olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, yakalama çalışmalarını sürdürürken, zanlı H.D. cenaze işlemleri sırasında hastaneye gelince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karasu Adliyesi'ne sevk edilen H.D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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