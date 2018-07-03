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GÜNCELLEME - Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 14:08 | Son Güncelleme

Saldırıda, Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi Hasan Ersoy hayatını kaybetti, yaralanan Başkan Devrim Murat Aksoy hastaneye kaldırıldı - Olayın zanlısı gözaltına alındı ZANLININ GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de silahlı saldırı sonucu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirdi, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı.

TSO binasına gelen S.K, Başkan Aksoy'a makamında silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda, Aksoy ve odada bulunan Ersoy yaralandı.

MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi Hasan Ersoy, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Bacağından yaralanan Aksoy, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı S.K. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Ersoy Osmaniye silahlı saldırı

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