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GÜNCELLEME - Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 21:39 | Son Güncelleme

Geri dönüşüme gönderilecek atıkların depolandığı yerde çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor - Giderek büyüyen yangın kontrol altına alınamazken ara ara patlamalar yaşanıyor GELİŞMELER EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı bölgede çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Osmaniye-Adana karayolundaki bir geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çevre ilçelerden ekiplerin de müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı.

Depolama alanındaki yanıcı maddelerin tutuşmasıyla yangın daha da büyürken ara ara patlamalar yaşandı. Yangın tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamazken bölgeye Adana, Kahramanmaraş ve Hatay'dan da takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle Osmaniye-Adana karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
geri dönüşüm fabrikası Osmaniye yangın

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