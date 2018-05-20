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GÜNCELLEME - Otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 00:13 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı ÖLENLERİN İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kahramanmaraş-Göksun karayolu Beşoluk mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen 46 N 2413 plakalı otomobil, kent merkezi istikametine giderken 27 BDF 20 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü.

Otomobilde bulunan Melisa Gül (18), Seda Özbulutlu (17) ve Nesibe Tepe (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Serkan Tecirli (19) ile Muhammed Tanırlı (20) da sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde savcılık incelemesinin ardından 3 kişinin cenazeleri, KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş trafik kazası

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