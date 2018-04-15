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GÜNCELLEME - Otomobil tur otobüsüne çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 22:07 | Son Güncelleme

Kartal'da otomobilin tur otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı (İSİMLER EKLENDİ)

İSTANBUL (AA) - Kartal'da otomobilin tur otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal Köprüsü mevkisinde Murat Polat'ın kullandığı 41 NR 830 plakalı otomobil, Alaattin Gündoğdu idaresindeki 34 LU 9620 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, sürücü Murat Polat ile otomobildeki Eren Polat, Gülperi Polat ve Esengül Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Gülbeyaz Polat da hastanede tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaza ölü tur otobüsü

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