GÜNCELLEME - Oyuncu Arda Öziri'ye veda

"Arda benim her şeyimdi. Tanıyanlar bilir, kimsenin kalbini şu kadar kırmadı. Kavga etmez, küsmez, hep gülümserdi. Ölümünü kabullenmesi çok zor. Sınıfça çok eğlendik, biz sınıfça 'Voltrandık', bir parçamızı kaybettik. Arda muhteşem bir hayat yaşadı, biz onu her zaman prensimiz olarak hatırlayacağız."

Fakülteden sınıf arkadaşı oyuncu Burak Altay, Öziri'nin kendisi için bir kardeş olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

DEÜ GSF Dekanı Prof. Dr. Yakup Öztuna, öğrencilerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek "Arda, üniversitemizin ve fakültemizin kültür ve sanat elçisiydi, bizim görünen yüzümüzdü. Fakültenin ferdi olan Arda'yı okuduğu, rol aldığı sahneden yolcu ediyoruz. Başta ailesine, Güzel Sanatlar Fakültesine, yakınlarına, meslektaşlarına, öğretim üyelerine ve öğrencilere başsağlığı diliyorum." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Özdemir Nutku Sahnesi'ne getirilen Öziri'nin naaşı sahneye konuldu. Öziri'nin öz geçmişi okundu, tabutun üzerine motosikletçi montu ve taraftarı olduğu Altay'ın sırtında Arda Öziri yazılı forması örtüldü.

Öziri'nin son anlarına tanık olan arkadaşı Cengiz Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 yıldır tanıdığı Arda Öziri ile kazanın yaşandığı gece birlikte Şampiyonlar Ligi final maçını izlediklerini belirterek, şunları anlattı:

Cenazede anne Belkıs Öziri ve abla Şöhret Eyipişiren, taziyeleri kabul ederken oyuncu arkadaşları Rıza Kocaoğlu, Burak Altay, Kaan Uncuoğlu ve Timur Acar da hazır bulundu.

Prof. Dr. Özdemir Nutku, Arda Öziri'nin fakülteye kabul edildiği yetenek sınavında jüri üyesi olduğunu belirterek, "Jüri masasında hepimiz, onun sahneye yakışan bir öğrenci olduğunu anlamıştık. Geldi birçok oyunda oynadı, kendini gösterdi. Birtakım zorluk ve can sıkıntılarını gidermeye çalıştım, iyi yürekli bir insandı. 39 yaşında hayata veda etmesi çok acı." diye konuştu.

Oyuncu arkadaşı Rıza Kocaoğlu da birlikte büyüdüğü, kardeşi gibi gördüğü Arda Öziri'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

"Maç geç saatte bitti. Birlikte yemek yedik, sohbet ettik. Hatta bana 'yemek artıklarını atma' dedi. Evde kedisi ve köpeği var, 'onlara götüreyim' dedi. Saat 03.30 civarındaydı havada da yağmur vardı. Ben özellikle 'hava yağmurlu gitme, bu gece burada kal' dedim. 'Köpeğim hasta gitmem lazım' dedi ve çıktı. Sabah uyandığımda da kazadan haberim oldu."

Hüseyin Önder de Arda Öziri'nin çok yakın arkadaşı olduğunu anlatarak, 2-3 Haziran tarihlerinde İstanbul'da Türkiye Motosiklet Platformu tarafından düzenlenecek etkinlikte ve iftar yemeğinde Öziri'yi anacaklarını ifade etti.

Oyuncu Arda Öziri, önceki gün İstanbul'da motosikletiyle geçirdiği kazada yaşamını yitirmişti.