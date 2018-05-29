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GÜNCELLEME - Oyuncu Arda Öziri'ye veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 15:27 | Son Güncelleme

Motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Arda Öziri'nin cenazesi, memleketi İzmir'de düzenlenen tören ve cenaze namazının ardından toprağa verildi - Arkadaşı Cengiz Çolak: - "Ben özellikle 'hava yağmurlu gitme, bu gece burada kal' dedim. 'Köpeğim hasta gitmem lazım' dedi ve çıktı" CENAZE NAMAZI VE ARKADAŞI CENGİZ ÇOLAK'IN RÖPORTAJI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İstanbul'da motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Arda Öziri, memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Özdemir Nutku Sahnesi'ne getirilen Öziri'nin naaşı sahneye konuldu. Öziri'nin öz geçmişi okundu, tabutun üzerine motosikletçi montu ve taraftarı olduğu Altay'ın sırtında Arda Öziri yazılı forması örtüldü.

DEÜ GSF Dekanı Prof. Dr. Yakup Öztuna, öğrencilerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek "Arda, üniversitemizin ve fakültemizin kültür ve sanat elçisiydi, bizim görünen yüzümüzdü. Fakültenin ferdi olan Arda'yı okuduğu, rol aldığı sahneden yolcu ediyoruz. Başta ailesine, Güzel Sanatlar Fakültesine, yakınlarına, meslektaşlarına, öğretim üyelerine ve öğrencilere başsağlığı diliyorum." dedi.

Fakülteden sınıf arkadaşı oyuncu Burak Altay, Öziri'nin kendisi için bir kardeş olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Arda benim her şeyimdi. Tanıyanlar bilir, kimsenin kalbini şu kadar kırmadı. Kavga etmez, küsmez, hep gülümserdi. Ölümünü kabullenmesi çok zor. Sınıfça çok eğlendik, biz sınıfça 'Voltrandık', bir parçamızı kaybettik. Arda muhteşem bir hayat yaşadı, biz onu her zaman prensimiz olarak hatırlayacağız."

Oyuncu arkadaşı Rıza Kocaoğlu da birlikte büyüdüğü, kardeşi gibi gördüğü Arda Öziri'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Prof. Dr. Özdemir Nutku, Arda Öziri'nin fakülteye kabul edildiği yetenek sınavında jüri üyesi olduğunu belirterek, "Jüri masasında hepimiz, onun sahneye yakışan bir öğrenci olduğunu anlamıştık. Geldi birçok oyunda oynadı, kendini gösterdi. Birtakım zorluk ve can sıkıntılarını gidermeye çalıştım, iyi yürekli bir insandı. 39 yaşında hayata veda etmesi çok acı." diye konuştu.

Arda Öziri'nin ablası Şöhret Eyipişiren, bu zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

- "Bu gece burada kal dedim"

Öziri'nin naaşı, törenin ardından Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede anne Belkıs Öziri ve abla Şöhret Eyipişiren, taziyeleri kabul ederken oyuncu arkadaşları Rıza Kocaoğlu, Burak Altay, Kaan Uncuoğlu ve Timur Acar da hazır bulundu.

Öziri'nin son anlarına tanık olan arkadaşı Cengiz Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 yıldır tanıdığı Arda Öziri ile kazanın yaşandığı gece birlikte Şampiyonlar Ligi final maçını izlediklerini belirterek, şunları anlattı:

"Maç geç saatte bitti. Birlikte yemek yedik, sohbet ettik. Hatta bana 'yemek artıklarını atma' dedi. Evde kedisi ve köpeği var, 'onlara götüreyim' dedi. Saat 03.30 civarındaydı havada da yağmur vardı. Ben özellikle 'hava yağmurlu gitme, bu gece burada kal' dedim. 'Köpeğim hasta gitmem lazım' dedi ve çıktı. Sabah uyandığımda da kazadan haberim oldu."

Hüseyin Önder de Arda Öziri'nin çok yakın arkadaşı olduğunu anlatarak, 2-3 Haziran tarihlerinde İstanbul'da Türkiye Motosiklet Platformu tarafından düzenlenecek etkinlikte ve iftar yemeğinde Öziri'yi anacaklarını ifade etti.

Oyuncu Arda Öziri, önceki gün İstanbul'da motosikletiyle geçirdiği kazada yaşamını yitirmişti.

GÜNCELLEME - Oyuncu Arda Öziri'ye veda

- Motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Arda Öziri'nin cenazesi, memleketi İzmir'de düzenlenen tören ve cenaze namazının ardından toprağa verildi - Arkadaşı Cengiz Çolak: - "Ben özellikle 'hava yağmurlu gitme, bu gece burada k

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