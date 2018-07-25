GÜNCELLEME - Pakistan'da intihar saldırısı

Pakistan'ın güneybatısındaki Kuetta kentinde bir oy kullanma merkezi dışında düzenlenen intihar saldırısında 31 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, polis, Belucistan'ın başkenti Kuetta'da intihar saldırısı düzenlemek üzere oy kullanma merkezi olarak kullanılan okula girmek isteyen kişinin, güvenlik görevlileri tarafından engellenince üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini açıkladı.
Devriye görevi yürüten bir polis minibüsü ve oy kullanmak için bekleyen seçmenlerin bulunduğu alandaki patlamada 31 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kuetta Emniyet Müdürü Abdülrezzak Çeema, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenlerden 5'inin polis memuru, 2'sinin çocuk olduğunu söyledi.
Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Saldırının düzenlendiği okulda oy kullanma işlemine ara verildi.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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