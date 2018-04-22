HABER

GÜNCELLEME - Park halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 20:04 | Son Güncelleme

Selçuklu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan zanlı gözaltına alındı CİNAYET ZANLISININ YAKALANMASI EKLENDİ

Konya'da, park halindeki otomobildekiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu otoparkındaki 06 BG 386 plakalı otomobilde bulunan Fevzi A. ile kardeşi Sevgi A, Yaşar Telli ve imam nikahıyla birlikte yaşadığı Ceylan Polat arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fevzi A, tabancayla Telli, Polat ve kardeşi Sevgi A'ya ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Yaşar Telli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 ağır yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayda kullanılan tabancayı otomobilin içinde buldu.

Ekipler, olayın ardından kaçan Fevzi A'yı Cihanbeyli ilçesinde gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

GÜNCELLEME - Park halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı

- Selçuklu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan zanlı gözaltına alındı CİNAYET ZANLISININ YAKALANMASI EKLENDİ

1 / 5

Park halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Park halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı
2 / 5

Park halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Park halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı
3 / 5

Park halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Park halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı
4 / 5

Park halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Park halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı
5 / 5

Park halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Park halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cihanbeyli Konya Silahlı kavga zanlı

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.