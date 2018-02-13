GÜNCELLEME - Pendik'te inşaatta iki ceset bulundu

İSTANBUL (AA) - Pendik’te bir inşaatın asansör boşluğunda biriken suda iki ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kurtköy Bahattin Velet Caddesi'nde inşaat halindeki bir binanın çevresinde oynayan çocuklar, asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bulanık suyun içinde iki kişinin cesedinin olduğunu belirledi.

Suyun boşaltılması için çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından, cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri inşaatta inceleme yaptı. Üzerlerinde kimlik bulunamayan iki ceset, incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Suyun etkisiyle bozulmaya başlayan cesetlerden birinin yaklaşık 6 aylık diğerinin ise 10 günlük olduğu ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.