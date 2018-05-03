GÜNCELLEME - PKK şüphelileri sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu tespit edilen 3 şüpheli, Yunanistan sınırında gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda, NATO köprüsü yakınlarında yanlarında bebek de bulunan sırt çantalı 3 kişiyi, Yunanistan'a yaklaşık 1,5 kilometre kala durdurdu.
Kimlik kontrolünde şüpheliler arasında, haklarında görülen davada adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest kalan Ayşegül A. (28), Aslan Can A. (31) ile Turan Ethem A'nın (29) olduğu tespit edildi.
Ayşegül A'nın, zabit katipliğinden hakkındaki soruşturma nedeniyle geçen yıl ihraç edildiği öğrenildi.
Turan Ethem A'nın "terör propagandası yapmak" ve "karşılıksız çek düzenlemek" suçlarından yargılanmalarının devam ettiği belirtildi.
Şüpheliler, terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınırken, yanlarındaki bebek yakınlarına teslim edildi.
Zanlılar jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
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