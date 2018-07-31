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GÜNCELLEME - PKK'lı teröristlerden asker eşi ve bebeğine bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 23:00 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı, asker eşinin kullandığı sivil aracın geçişi esnasında infilak ettirildi - Terör saldırısında asker eşi olay yerinde, 11 aylık bebeği de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi (AĞIR YARALANAN BEBEĞİN ÖLÜMÜ VE DETAYLAR EKLENDİ)

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkisinde askeri personel eşinin kullandığı sivil aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak ettirildi, asker eşi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı 11 aylık bebek Bedirhan Karakaya'nın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nurcan Karakaya'nın, bebeği Bedirhan ile Uşak'tan yola çıkarak astsubay eşini ziyaret etmek için ilçeye geldiği öğrenildi. Bombalı saldırının dönüş yolunda düzenlendiği belirtildi.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari saldırı terör Yüksekova

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