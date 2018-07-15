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GÜNCELLEME - PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğünü açıkladı - İçişleri Bakanlığınca, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalındaki operasyonda Yakışır'ın yanı sıra Rodi kod adlı Levent Dayan'ın da etkisiz hale getirildiği bildirildi İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğünü bildirdi.

Soylu, resmi Twitter hesabından, Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Eylem yapma hazırlığındaki 2 teröristi öldüren kahraman polisimizi kutluyorum. Yaralı özel harekat polisimize acil şifalar diliyorum."

Öte yandan İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yönelik iç güvenlik operasyonları kapsamında, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, kırmızı kategoride aranan sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır ve Rodi kod adlı Levent Dayan'ın öldürüldüğü belirtildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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Barış Çoşkun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mehmet yakışır PKK

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