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GÜNCELLEME - Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 19:09 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki Polis Akademisi sınavı sorularını elde ederek akademiye yerleşen 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi - Şüphelilerden 27'si Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2012'deki Polis Akademisi sınavı sorularını elde ederek akademiye yerleştikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

Başsavcılık 2012'deki Polis Akademisi giriş sınavında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, örgüt üyelerine verdikleri tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 46 kişi hakkında daha gözaltı kararı aldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 24 ilde operasyon başlattı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 27'si gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin başka bir soruşturmadan dolayı tutuklu olduğu, gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

2012'de Polis Akademisi giriş sınavındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında toplam 269 şüphelinin belirlendiği, bu son kararla hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesinin kalmadığı bildirildi.

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