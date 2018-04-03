HABER

GÜNCELLEME - Polise çarpıp kaçan FETÖ şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:49 | Son Güncelleme

Kayseri'de yakalanmamak için polise çarpıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedilen ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi iş adamı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan, yakalanmamak için polise çarpıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedilen ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de sahte kimlikle yakalanan iş adamı tutuklandı.

Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında gözaltı kararı verilen ve Edirne'nin Keşan ilçesindeki Meriç Nehri civarında Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan İsmail Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye gönderildi.

Zanlının hastaneye getirilişi sırasında pantolonunun düştüğü görüldü.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İsmail Ç, 2 Mart'ta Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinin önünde kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen polislerden birine otomobiliyle çarparak kaçmış, polisin yaralandığı olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

İsmail Ç'nin aynı suçtan aranan kardeşi Osman Ç'nin yurt dışına kaçtığı, Bosna Hersek'te bulunduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Yakalandığında, üzerinde "Arif Ali N." adına düzenlenmiş sahte kimlik ve yüklü miktarda para bulunan, örgüt içinde "Sadık" kod adını kullanan İsmail Ç'nin, avukatlardan sorumlu örgütün sözde imamlarından olduğu ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret ettiği öne sürülüyor.

Hastane acilinde kan donduran olay!Hastane acilinde kan donduran olay!
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepkiTürkiye'den Yunanistan'a sert tepki
Fransızlar da teröristlerin yanında Fransızlar da teröristlerin yanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY iş adamı polis Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

TSK: 'İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu'

TSK: 'İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu'

Unkapanı Köprüsü'nde panik! 3 İranlı kadın...

Unkapanı Köprüsü'nde panik! 3 İranlı kadın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.