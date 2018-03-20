HABER

GÜNCELLEME - Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 22:42 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta bir şahsın önce tartıştığı komşusuna, ardından sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı - Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir şahsın önce tartıştığı komşusuna, daha sonra da sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi 1534. Sokak'ta komşular arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.P, pompalı tüfekle önce komşusuna, ardından da sokaktakilere ateş açtı. Olayda yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine özel harekat polislerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Sevgilisiyle beraber olan kadını sokak ortasında dövdü!Sevgilisiyle beraber olan kadını sokak ortasında dövdü!
Tacizci soluğu yine kadının yanında aldıTacizci soluğu yine kadının yanında aldı
Bu ilçelerinde 24 saat su verilmeyecek!Bu ilçelerinde 24 saat su verilmeyecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt silahla yaralama

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK, Afrin’de tuzaklanan çok sayıda patlayıcıları imha ediyor

TSK, Afrin’de tuzaklanan çok sayıda patlayıcıları imha ediyor

Irak'tan olası Sincar'a operasyonuna destek!

Irak'tan olası Sincar'a operasyonuna destek!

Jetler bomba yağdırdı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Jetler bomba yağdırdı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Afrin'den çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı

Afrin'den çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.