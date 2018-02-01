GÜNCELLEME PYD/PKK'dan Reyhanlı'ya roketli saldırı

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki alandan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roket mezarlığa isabet etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK'lı teröristler tarafından atılan roket, Reyhanlı-Cilvegözü karayolu kenarında bulunan Reyhanlı Asri Mezarlığı'na düştü.

Roketin boş alana isabet ettiği saldırıda ilk belirlemelere göre yaralanan olmadı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Güvenlik güçleri, roketin düştüğü alanda inceleme başlattı.

Saldırının hemen ardından Reyhanlı ilçesindeki hudut birliklerinde konuşlu roketatar rampalarıyla Afrin kırsalındaki terör hedeflerine çok sayıda atış yapıldı.

Roketlerin ateşlenme anı, Reyhanlı ilçe merkezinden de görüldü.

(AA)