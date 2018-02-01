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GÜNCELLEME PYD/PKK'dan roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 01:24 | Son Güncelleme

- Afrin bölgesindeki terör örgütü mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen üç ayrı saldırıda bir kişi yaralandı YENİ SALDIRI VE YARALI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME PYD/PKK'dan roketli saldırı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen üç ayrı roketli saldırıda bir kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, Değirmen Karşı Mahallesi'nde bir eve isabet etti. Saldırıda bir kişi yaralandı.

Aynı anda Gültepe Mahallesi'nde bir eve ve yine aynı mahallede boş bir araziye roket atıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Güvenlik güçleri roketlerin düştüğü yerlerde inceleme başlattı.

(AA)

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