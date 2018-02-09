GÜNCELLEME - PYD/PKK'lı teröristler Türk jetlerinden kaçamadı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün gece gerçekleştirdiği hava harekatında PYD/PKK'lı teröristlere ait sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği anlar görüntülere yansıdı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından dün gece düzenlenen hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

Jetlerin, terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depolarını vurduğu anlar, görüntülere yansıdı. Harekata katılan uçaklardan alınan görüntülerde, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'nin Türkiye'ye saldırırken kullandığı füzelerin deposu, Türk Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vurularak imha edildi.

Depodaki füzelerin patlamasıyla oluşan ses ve sarsıntı, kilometrelerce uzaktan hissedildi.