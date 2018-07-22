GÜNCELLEME - Raşid Dostum'un uçağının indiği havaalanı civarında patlama

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mecruh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60 kişinin yaralandığını belirtti.

Mecruh, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Dostum'un danışmanlarından biri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölenler arasında Dostum'un korumalarının da bulunduğunu kaydetti.

Bir süredir Türkiye'de bulunan Dostum, kendisini havaalanında karşılayan yetkililerle selamlaştıktan sonra evine gitmek üzere alandan ayrıldı. Dostum'un konvoyunun ayrılmasının hemen ardından havaalanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi.

Saldırının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Dostum, intihar saldırısı olduğu anlaşılan patlamada ilk belirlemelere göre kendisini koruyan güvenlik görevlilerinden 9'unun öldüğünü ve yaralananlar olduğunu ifade etti.

