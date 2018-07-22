HABER

GÜNCELLEME - Raşit Dostum'un uçağının indiği havaalanı civarında patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 17:20 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi - Patlamada, Dostum'u koruyan güvenlik görevlilerinden 9'u hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI EKLENDİ

KABİL/ Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi.

Bir süredir Türkiye'de bulunan Dostum'u, başkent Kabil'e taşıyan uçağın, Kabil Havaalanı'na inmesinin ardından Dostum, kendisini karşılayan yetkililer ve taraftarlarıyla selamlaştı.

Havaalanındaki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Dostum'u taşıyan konvoyun, Dostum'un evine gitmek üzere harekete geçmesinin hemen ardından, alanın yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından havaalanı civarında internet kesildi.

Olayın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Dostum, intihar saldırısı sonucu gerçekleştiği anlaşılan patlamada, ilk belirlemelere göre kendisini koruyan güvenlik görevlilerinden 9'unun öldüğünü ve yaralananlar olduğunu ifade etti.

PARTNER Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a hemşehrilerinden coşkulu karşılamaMilli Eğitim Bakanı Selçuk'a hemşehrilerinden coşkulu karşılama
Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü varDenizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan bombalı saldırı Raşit Dostum

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.