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GÜNCELLEME - Raşit Dostum'un uçağının indiği havaalanı civarında patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 18:06 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi - Patlamada 11 kişi öldü, 48 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

KABİL/ Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı, patlamada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 48 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Dostum'un danışmanlarından biri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölenler arasında Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısının korumalarının da bulunduğunu söyledi.

Bir süredir Türkiye'de bulunan Dostum, kendisini havaalanında karşılayan yetkililerle selamlaştıktan sonra evine gitmek üzere alandan ayrıldı. Dostum'un konvoyunun ayrılmasının hemen ardından havaalanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi.

Saldırının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Dostum, intihar saldırısı olduğu anlaşılan patlamada ilk belirlemelere göre kendisini koruyan güvenlik görevlilerinden 9'unun öldüğünü ve yaralananlar olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kabil patlama Raşid Dostum

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