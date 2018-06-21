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GÜNCELLEME - Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 20:54 | Son Güncelleme

Karadeniz Sahil Yolu'nda tırla çarpışan otomobilde sıkışan 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri tedavi altına alındı GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜNDEN DETAY EKLENDİ

RİZE (AA) - Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burhan Ergin idaresindeki 41 NC 078 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu İslampaşa Mahallesi mevkisinde Karayollarına ait yol temizleme aracını sollamaya çalışırken, Ali İhsan Dinçer'in kullandığı 26 FC 763 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, önündeki karayollarına ait yol temizleme aracının altına girdi. Kazada, otomobil sürücü ile Fatma Ergin araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince çıkarılan Burhan ve Fatma Ergin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burhan Ergin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, karayolları aracını kullanan Dursun Ali Kazdal, kazanın ardından bayıldı. Kazdal, ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Tır şoförü Ali İhsan Dinçer ile yol temizleme aracının sürücüsü Dursun Ali Kazdal gözaltına alındı.

Öte yandan, kazaya ilişkin görüntüler çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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güvenlik kamerası Karadeniz Sahil Yolu Rize trafik kazası

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