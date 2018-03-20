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GÜNCELLEME - Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ndeki "Suriye toplantısını" engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 03:20 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki insan hakları ihlallerinin görüşülmesini istediği toplantının Rusya tarafından engellenmesinin ardından, toplantı talebinde bulunan ülkeler konseyin bağlayıcılığı olmayan gayriresmi nitelikteki "Arria Formülü" oturumunu düzenledi - BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin: - "Suriye'deki savaş ve artık onun simgesi haline gelen cezasız kalma dünyamızı parçalıyor" DETAYLAR EKLENDİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'deki insan hakları ihlallerinin görüşülmesini istediği toplantı Rusya'nın itirazı üzerine yapılamayınca toplantı talebinde bulunan ülkeler konseyin bağlayıcılığı olmayan gayriresmi nitelikteki "Arria Formülü" oturumunu düzenledi.

Fransa'nın talep ettiği ve Hollanda, İsveç, Peru, Polonya, ABD ve İngiltere'nin destek verdiği Suriye'deki insan hakları ihlallerinin görüşüleceği toplantıya Rusya itiraz etti.

Rusya, BMGK'nin ''uluslararası barış ve güvenliğin görüşüldüğü'' bir platform olduğunu ve insan hakları konularının Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyi'nde görüşülmesi gerektiği gerekçesiyle talep edilen bu toplantının yapılabilmesi için oylama teklif etti.

Bunun üzerine BMGK'de görüşülmesi talep edilen toplantı oylamaya sunuldu. Toplantının yapılmasına başta Rusya olmak üzere Çin ve konseyin geçici iki üyesi Kazakistan ve Bolivya karşı çıktı.

BMGK'nin geçici üyelerinden Etiyopya, Ekvator Ginesi ve Fildişi Sahili ise çekimser kaldı.

Toplantının yapılabilmesi için gerekli olan 9 oya ulaşılamadığı için Suriye'deki insan hakları ihlallerinin görüşüleceği bu toplantı yapılamadı.

Bunun üzerine toplantı talebinde bulunan ülkeler konseyin bağlayıcılığı olmayan gayriresmi nitelikteki "Arria Formülü" oturumunu gerçekleştirdi.

BMGK'de konuşması engellenen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, "Arria Formülü" toplantısında yaptığı konuşmada, "Suriye'deki çatışmalar arasında sıkışıp kalmış yüz binlerce kişi için mümkün olan en yüksek seviyede tehlike çanlarını çaldıklarına" ancak buna rağmen uluslararası insani hukukun görmezden gelindiğine dikkati çekti.

Suriye'de sivillerin terörle mücadele adı altında "denetlenmeyen" saldırılara maruz kaldığını belirten Hüseyin, "Suriye hükümetinin sivilleri korumak için her türlü çabayı gösterdiğini iddia ettiğini ancak kendi halkına işkence edip kendi halkını öldürerek bütün güvenilirliğini çoktan kaybettiğini" söyledi.

Rejim güçlerinin beş yıldır kuşatması altında bulunan Doğu Guta'da "kimyasal silah kullanıldığını, açlığın silah olarak kullanıldığını ve savaş suçları işlendiğini" anlatan Hüseyin, "hukuka aykırı savaş yöntemlerinin tüm taraflarca" kullanıldığını ve sivillere muazzam zarar verdiğini kaydetti.

Hüseyin, "Suriye'deki savaş ve artık onun simgesi haline gelen cezasız kalma dünyamızı parçalıyor." dedi.

Suriye'de süren doğrudan ve vekalet savaşlarının Ortadoğu'yu sarstığını, diğer bölgelerdeki siyasi atmosferi değiştirdiğini ve tüm dünyadaki insan hakları, barış ve güvenliğe yönelik tehdit olmaya başladığını belirten Hüseyin, BMGK'ye Suriye'de işlenen insan hakları ihlallerinin Uluslararası Adalet Divanı'na taşınması çağrısı yaptı.

Öte yandan, BMGK üyesi 8 ülke Fransa, İngiltere, Kuveyt, Peru, Polonya, İsveç, ABD ve Hollanda tarafından 15 üyeli konseydeki diğer ülkelere gönderilen mektupta, Rusya ve müttefiklerinin Suriye'de ateşkesin uygulanmasını sağlayamaması durumunda "derhal kararlılıkla harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Rusya Suriye

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