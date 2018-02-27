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GÜNCELLEME - Rusya, İran'ı eleştiren BMGK tasarısını veto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 02:02 | Son Güncelleme

Rusya, İran'ın BM'nin Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endişelerin dile getirildiği BMGK karar tasarısını veto etti DETAYLAR EKLENDİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya, İran'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endişelerin ifade edildiği BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etti.

İngiltere tarafından hazırlanan ve BMGK'de oylanan tasarıya Rusya'nın yanı sıra geçici üyelerden Bolivya da olumsuz oy verdi.

Tasarı 11 ülkenin desteğini almasına rağmen daimi üye Rusya'nın vetosu nedeniyle kabul edilmedi. Çin ve Kazakistan ise çekimser oy kullandı.

İngiltere tarafından hazırlanan ve ABD tarafından desteklenen ilk tasarı Yemen'de Husilere füze ve silah sağlayarak BM yaptırımlarını delmekle suçlanan İran'ın kınanmasını talep ediyordu ancak Rusya'nın itirazı üzerine yürütülen görüşmelerden sonra tasarıdan ''kınama'' kelimesi çıkarılmıştı. Oylamaya sunulan tasarıda İran'ın Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endişelere yer verilmişti.

- Yemen'de Husilere yönelik silah ambargosu uzatıldı

İran'a yönelik endişelerin dile getirildiği tasarıyı veto eden Rusya, konseyde kendi rakip tasarısını oylamaya sundu. İran'dan bahsetmeyen ancak Yemen'de Husi liderlerine uygulanan silah ambargosunun ve yaptırımların denetlenmesi ile raporlanmasından sorumlu panelin görev süresinin 26 Şubat 2019'a kadar uzatılmasını talep eden karar kabul edildi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ''doğruluğu kanıtlanmamış'' bölgede gerginliğin artmasına neden olacak ''tehlikeli'' ifadeler içeren İngiltere'nin sunduğu tasarıyı kabul etmeyeceklerini söyledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise yaptığı açıklamada, ''BMGK'nin Suriye'de barbar Esed rejimine karşı harekete geçmesini sürekli engelleyen'' Rusya'nın, şimdi de Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal eden İran'a karşı önlemler alınmasını engellediğini belirtti.

Haley, ''Rusya, İran'ın tehlikeli ve istikrarı bozan eylemlerine karşı veto gücünü kullanacaksa, ABD ve ortakları Rusya'nın engelleyemeyeceği önlemler alacak.'' ifadesini kullandı.

BM yaptırım komitesi son raporunda İran'ın balistik füzeler, askeri teçhizat ve insansız hava aracı teknolojisi dahil olmak üzere İran silahlarının Yemen'deki Husi milislerin eline geçmesini önleyemediğini bildirmişti.

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BMGK İRAN Rusya tasarı Veto Yemen

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