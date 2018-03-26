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GÜNCELLEME - Rusya'daki AVM'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:10 | Son Güncelleme

Yangında ölü sayısı 64'e yükseldi ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Rusya’nın orta güney kesimindeki Kemerovo şehrinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında 64 kişi öldü.

Rusya Olağanüstü Haller Bakanı Vladimir Puçkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında 64 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ölenler arasında çocukların da olduğu belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden verilen bilgiye göre, yangında yaralanan 44 kişiden 10'unun hastanede tedavisi sürüyor.

AVM'de bulunan 16 kişiden haber alınamadığı aktarıldı.

Rusya Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Vladlen Aksenov, alışveriş merkezinin dört katında da tamamen incelemelerin tamamlandığını bildirdi. Aksenov, yangın bölgesinde 680'i itfaiyeci olmak üzere 840'tan fazla kişinin çalıştığını ifade etti.

Komite, yangının başladığı dükkanın kiracısı ve AVM işletme müdürünün de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Dün AVM'nin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemerovo Rusya yangın

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