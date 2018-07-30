GÜNCELLEME - Sahte altınla dolandırıcılık

Bartın merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, tanıdıklarına sahte altın satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7’si tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Bartın İl Jandarma ekipleri, sahte altınla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çeşitli illerde dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelileri takibe alan ekipler, 4 şüpheliyi Bartın'da sahte altınları satmak istedikleri sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin, ifadesi doğrultusunda Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen operasyonda da 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın, Zonguldak, Karabük ve Bolu’da 12 dolandırıcılık olayında sahte altınlarla 555 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 29 sahte Reşat altını, 7 cep telefonu ile 8 SIM kart ele geçirildi.

Bu arada şüphelilerin, özellikle farklı illerde yaşayan ve daha önceden tanıdıkları kişilerle sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları, arazide bulduklarını söyledikleri altınları ucuz fiyata elden çıkarmak istediklerini söyleyerek planlı, sistemli ve organize şekilde çalıştıkları tespit edildi.