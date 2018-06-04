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GÜNCELLEME - Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 20:37 | Son Güncelleme

Sakarya merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 15'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Sakarya merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında Irak ve Suriyelilerin de bulunduğu 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şubelerince Sakarya, Konya, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Adana, Bursa, Çankırı, Van ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yenikent Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından 1 şüpheli serbest kalırken, 15 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 1 şüpheli "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan, 14 şüpheli ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden birinin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildiği öğrenildi.
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- Süreç

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şubelerince 31 Mayıs'ta Sakarya merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, "Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına faaliyet göstermek üzere örgüte katılan, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, eleman temin edilmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri" yönünde haklarında bilgiler bulunan 14 Türk vatandaşıyla DEAŞ adına "sözde kadı" olarak faaliyet gösterdiği ve "şeriat mahkemesi başkanlığı" yaptığı, örgüt adına birçok idam kararı verdiği iddia edilen Suriye uyruklu 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yine operasyonda örgüt içerisinde üst düzey komutan olarak faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgiler bulunan 1 Suriyeli ile örgüt adına para temin edilmesi ve temin edilen paranın çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına aktarılması eylemlerini gerçekleştirdikleri öne sürülen Suriye ve Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir tabanca, farklı çaplarda 179 fişekle çeşitli dijital materyal ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ operasyon

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