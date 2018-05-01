GÜNCELLEME - Sakarya Nehri'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Sakarya'da, balık tuttuğu sırada akıntıya kapılan botunu yakalamak için Sakarya Nehri'ne giren ve kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün Pamukova ilçesinde Sakarya Nehri kenarına balık tutmaya giden Suat Kara'nın (42) eve dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgede çalışma başlatan ekipler, yaptıkları inceleme neticesinde Kara'nın balık tuttuğu sırada akıntıya kapılan botunu yakalamak için suya girdiğini ve kendisinin de akıntıya kapıldığını belirledi.
Kara'nın bulunması için Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, nehirde arama kurtarma çalışması başlattı.
Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE), Sakarya Arama Kurtarma ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği (SAKDER) ile Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (SABAH) ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar neticesinde Kara'nın cesedi, AFAD personeli tarafından bulundu.
Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kara'nın cesedi, Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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