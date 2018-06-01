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GÜNCELLEME - Sakarya'da çelik kasa hırsızları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:05 | Son Güncelleme

Çok sayıda çek, senet ve tapu bulunan çelik kasayı çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Sakarya'da içinde çok sayıda çek, senet ve tapu bulunan çelik kasayı çaldıkları iddiasıyla adliyeye çıkarılan 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Serdivan ilçesinde gece geç saatlerde bir iş yerinden çelik kasa hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerinde ve çevrede inceleme yapan ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin A.B, A.T, M.T, U.G. ve F.B. olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları operasyonda 3 şüpheliyi Arifiye, 2 şüpheliyi ise Adapazarı ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra hakimliğe çıkarılan 5 zanlı tutuklandı.

Şüphelilerin çaldıkları kasada çok sayıda çek, senet ve tapu bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çelik Kasa hırsızlık Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü tutuklama

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