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GÜNCELLEME - Sakarya'da denize giren genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 20:08 | Son Güncelleme

Dalgalara kapılan 18 yaşındaki Kadir Aydın'ı cansız bedenine ulaşıldı CESEDİN BULUNMASI EKLENDİ

Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde gözden kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, Caferiye Mahallesi'nde serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Kadir Aydın (18), bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediye cankurtaran ekipleri, genci bulmak için arama çalışması başlattı.

Sahil güvenlik ekiplerinin de destek verdiği çalışmada Aydın'ın cansız bedeni, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta cankurtaran ekipleri tarafından bulundu.

112 Acil Servis ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi Kocaali Devlet Hastanesi morguna kaldırılan gencin, Düzce'den ailesiyle gezmeye geldiği öğrenildi.

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Karasu sakarya

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