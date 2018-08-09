GÜNCELLEME - Sakarya'da denize giren genç boğuldu

Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde gözden kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgiye göre, Caferiye Mahallesi'nde serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Kadir Aydın (18), bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediye cankurtaran ekipleri, genci bulmak için arama çalışması başlattı.
Sahil güvenlik ekiplerinin de destek verdiği çalışmada Aydın'ın cansız bedeni, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta cankurtaran ekipleri tarafından bulundu.
112 Acil Servis ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazesi Kocaali Devlet Hastanesi morguna kaldırılan gencin, Düzce'den ailesiyle gezmeye geldiği öğrenildi.
ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!
Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi
Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden üç kişi idam edildi!
Evli çiftten inanılmaz tuzak! Böyle dolandırmışlar
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iğrenç taciz! Vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı
Transparanda sınır tanımadı!
Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum