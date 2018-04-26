GÜNCELLEME - Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen kişiler hakkında çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilen 4 askeri öğrenci, açığa alınan üsteğmen, aktif görevde bulunan uzman çavuş ve teknisyen ile emekli uzman çavuşun bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından KHK ile ihraç edilen 4 askeri öğrenci, açığa alınan üsteğmen, emekli uzman çavuş ile aktif görevde bulunan teknisyen adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden KHK ile ihraç edilen bir askeri öğrenci tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bu arada işlemleri tamamlanarak dün adliyeye sevk edilen muvazzaf uzman çavuşun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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