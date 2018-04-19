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GÜNCELLEME - Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 23:11 | Son Güncelleme

Ferizli ilçesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde T.B, A.D, S.A. ve U.İ'nin ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, il merkezinden ilçeye seyreden ve şüphelilerin içinde bulunduğu 54 AAB 955 plakalı aracı, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yaşanan kovalamacanın ardından durdurdu.

Gözaltına alınan şüphelilere ait 3 adreste ve üzerlerinde yapılan aramada 408 uyuşturucu hap, 650 gram bonzai, bir ruhsatsız tabanca ve 17 mermi ele geçirildi.

Ferizli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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sakarya uyuşturucu operasyonu

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