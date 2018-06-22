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GÜNCELLEME - Sakarya'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 20:09 | Son Güncelleme

Erenler ilçesinde Bekirpaşa Camisi imamını öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Bekirpaşa Camisi imamını öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bekirpaşa Mahallesi Söğüt Caddesi 65. Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle Bekirpaşa Camisi imamı Ahmet Güldü'yü (54) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İ.T'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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- İmamın cenazesi toprağa verildi

Bekirpaşa Camisi imamı Güldü'nün cenazesi, 25 yıldır görev yaptığı camiye getirildi. Burada imam Güldü'nün çocukları Yusuf, Yunus ve Ayşe taziyeleri kabul etti.

Güldü'nün cenazesi, imam kardeşi Cemal Güldü tarafından kıldırılan namazın ardından mahallelinin isteği üzerine Çaykışla Camisi'ne götürüldü. Burada da ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Güldü'nün cenazesi, Çaykışla Mezarlığı'na defnedildi.

Bekirpaşa Camisi imamı Ahmet Güldü, dün İ.T'nin (40) evine gitmişti. İ.T, henüz belirlenemeyen nedenle Güldü'ye evinden aldığı av tüfeğiyle ateş etmişti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Güldü'nün hayatını kaybettiğini belirlemiş, şüpheli İ.T, gözaltına alınmıştı.

GÜNCELLEME - Sakarya'daki cinayet

- Erenler ilçesinde Bekirpaşa Camisi imamını öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

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Sakarya'daki cinayet

Sakarya'daki cinayet
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Sakarya'daki cinayet

Sakarya'daki cinayet
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Sakarya'daki cinayet
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Sakarya'daki cinayet

Sakarya'daki cinayet
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Ahmet Güldü av tüfeği Bekirpaşa Camisi imamı cinayet Erenler

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