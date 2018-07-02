GÜNCELLEME - Sakarya'daki cinayet

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin jandarmaya teslim olan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, geçen ay Cihat Turhan'ın, Küçük Sanayi Sitesi'nde bir otomobilden ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili mahallenin muhtarı M.T. ile eşi G.T, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından Akyazı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.

Bu arada şüpheli M.T'nin, Cihat Turhan'ın akrabası olduğu öğrenildi.

Akyazı ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde, 18 Haziran'da bir otomobilden ateş açılması sonucu başından ve vücudundan yaralanan Cihat Turhan, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli C.Ç, 20 Haziran'da tutuklanmıştı.

