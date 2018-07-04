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GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:18 | Son Güncelleme

ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan avukat Abdullah A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar Mehmet Akif Ü, Murat K. ve Ali Rıza K. ise hakimlikçe haklarında yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Samsun merkezli Ankara, Bursa, İstanbul, Kayseri, Konya, Kocaeli ve Trabzon'da 27 Haziran'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 5'i daha önce çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun

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