GÜNCELLEME - Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darbedilmesi güvenlik kamerasında

Samsun'un Bafra ilçesinde 72 yaşındaki kişinin darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 24 Temmuz'da, Ç.D. ile arkadaşı C.İ'nin bulunduğu otomobil, Samsun-Sinop karayolu servis yolunda su birikintisinden S.Y'yi ıslattı.

S.Y'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine araçtan inen C.İ, yaşlı adamı darbettikten sonra arkadaşıyla olay yerinden uzaklaştı.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine gözaltına alınan Ç.D. ile C.İ, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

S.Y'nin darbedildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Samsun Valiliğince resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bafra ilçemizde 72 yaşında S.Y. isimli şahsın darbedilmesiyle ilgili tüm şüpheliler jandarma tarafından yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

