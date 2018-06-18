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GÜNCELLEME- Samsun'da doktor ve güvenlik görevlisinin darbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 21:58 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da özel bir hastanede doktor ve güvenlik görevlisinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Atakum ilçesinde özel hastanede görevli doktor Abdül Fettah Noor ve güvenlik görevlisi Taner Yıldırım'ı darbettikleri öne sürülen Gürkan S, Yılmaz S. ve Süleyman Sait K'nin savcılık talimatıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

İtiraz sonrası 3 zanlı yeniden gözaltına alındı.

Zanlılardan Yılmaz S. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Gürkan S. ile Süleyman Sait K. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Olay Atakum'da 15 Haziran'da bir gece kulübünde çıkan kavga sonucu yaralananlardan bazıları özel bir hastaneye gelmiş, burada kavganın sürmesi üzerine doktor Abdül Fettah Noor ve güvenlik görevlisi Taner Yıldırım darbedilmişti. Kaçan zanlılar Berkant S, Gürkan S, Yılmaz S. ve Süleyman K. gözaltına alınmıştı. Daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığı tespit edilen Berkant S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, diğer zanlılar savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı.

Kavga, hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

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