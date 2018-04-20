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GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:34 | Son Güncelleme

Emniyet mensuplarının eşleri olan 7 kadın şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kadın şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun merkez ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen, emniyet mensuplarının eşleri olan 7 kadın şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler, 17 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

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