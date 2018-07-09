GÜNCELLEME - Samsun'da hastanede rüşvet iddiası

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rüşvet alındığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında bir plastik cerrahın da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, hastanede görevli plastik cerrah Murat A'nın hastaları kaydetmeden ameliyat ve estetik operasyon yaptığı iddiasıyla savcılığa verilen bir dilekçe üzerine soruşturma başlatıldı.
"Bıçak parası" adı altında rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Murat A. ile sekreter Hülya Y. ve medikal işi yapan Sertaç Ş. ile hastane çalışanlarının da bulunduğu 28 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılardan 25'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Murat A, Hülya Y. ve Sertaç Ş. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Murat A, adliye girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, "Bir yanlış anlaşılma var o da düzelecek. Sadece keyfi ameliyatların ücretlerini ödemişler. Keyfi dolgu, botoks..." ifadesini kullandı.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Murat A. ve Sertaç Ş. tutuklandı, Hülya Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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