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GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 04:14 | Son Güncelleme

İlkadım ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi YARALININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Rize Sokağı'ndaki evinin önünde duran Erkan Yaşar'a (37) bir otomobilden av tüfeğiyle ateş edildi.

Başından yaralanan Yaşar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yaşar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Ekipler, plakasız olduğu bildirilen otomobille olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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