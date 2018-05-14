GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Hastane Mahallesi'nde Erkan G'nin, uzaktan akrabası evli Aysun K'ye (22) sözlü ve elle tacizde bulunduğu gerekçesiyle iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fazlı K. sol kolundan tüfekle, Huriye K. kafasından ve sol kolundan bıçakla, Sercan K. sol elinden bıçakla, Aysun K. ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince şüpheliler Tayfun B, Ekrem G, Barış G, Erkan G. ve Samet G'yi gözaltına alındı.

Ekipler, olayda kullanıldığı öne sürülen 3 av tüfeğine el koydu.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ekrem G. ve Erkan G. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla, diğerleri ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

