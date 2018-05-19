GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 842 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan getirilen uyuşturucunun Samsun'da piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
İstanbul'dan gelen bir kamyonu takibe alan ekipler, aracı Havza ilçesinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Ece"nin de kullanıldığı aramada, kamyonun kasasına gizlenmiş 9 bin 842 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler, kamyon şoförü Ömer G. (42) ile araca öncülük eden otomobilin sürücüsü Yunus Emre E'yi (37) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı.
Operasyon, polis kamerasıyla kaydedildi.
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