GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen baba ile oğlu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde Yasin D. ile babası İbrahim D'nin uyuşturucu satışı yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
İbrahim D'nin otomobille Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'nde harabe durumdaki kulübeye girip poşetle çıktığını gören ekipler, zanlıyı yakaladı.
Araçta arama yapan ekipler, 283 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Kulübede ise bin 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Zeytinlik Mahallesi'nde Yasin D'yi ikametinden çıkarken yakalayan ekipler, zanlının üst aramasında bulunan ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 liraya el koydu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ile oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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