GÜNCELLEME - Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 40 gözaltı

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde bir süredir sürdürdüğü çalışma sonucu, 40 ekibin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar oynatma suçunu işledikleri iddiasıyla 40 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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